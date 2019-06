Miedos, esperanzas y el camino de los héroes en una temporada perfecta – Cloak & Dagger

El pasado 30 de Mayo Cloak and Dagger presentó el último episodio de su segunda temporada. La serie que sigue a Tandy Bowen y Tyrone Johnson , el par divino de Nueva Orleans , sigue consagrándose como un show juvenil que no abusa de la trama adolescente y que sabe cómo contar una historia de maneras diferentes.

Como si esto fuera poco, Cloak and Dagger ataca nuevas problemáticas sociales: la desaparición de jóvenes de bajos recursos y la violencia de género; sumado, por supuesto, a todo lo que ya venía trabajando respecto a la discriminación racial y la brutalidad policial y su corrupción.

Además, esta temporada tuvo un villano brillante: André Deschaines . A diferencia de Roxxon , que era una compañía bastante intangible, André le pone un rostro al malo y con eso, sus intenciones se vuelven aún más perversas y crueles, aunque completamente humanas. Este frustrado trompetista está hambriento de poder y su ego desmedido lo vuelve despiadado. Es un rival perfecto para Tandy y Tyrone , que son embajadores de justicia e intentan limpiar a Nueva Orleans de los crímenes que la asedian. En la batalla contra él, el par divino crecerá como nunca: aprenderá no solo a lidiar con sus propios fantasmas, sino a desarrollar sus poderes como hasta ahora no los habíamos visto.

Cloak and Dagger no se conforma: a esta historia comprometida, le suma innovaciones a la hora de cómo contarla. Cambios en los puntos de vista, utilización de flashbacks, mezclar realidades con fantasías son algunos de los recursos que la serie utiliza para mantenernos expectantes y entregar un producto novedoso. Todo esto acompañado, como siempre, por música alternativa y actual que construye el ambiente de las escenas como ninguna otra.

La escena final, además, abre una puerta que muchos estábamos esperando: luego de vencer a André, Tandy y Tyrone deciden ir a ayudar a otros sitios. Abandonan Nueva Orleans a bordo de un micro, esperando poder convertirse en héroes allí donde pisen. ¿Por qué es importante? Ha habido muchos rumores acerca de un posible crossover de Cloak and Dagger con Runaways, la otra serie juvenil de Marvel que ya tiene confirmada una tercera temporada. Hasta ahora, el recorrido local de Cloak and Dagger, su identidad tan pegada a Nueva Orleans, hacía difícil imaginar esta posibilidad en un futuro, pero ahora que nuestro par divino ya domina sus poderes de forma perfecta y salen al mundo, ¿quién no se los imagina desembarcando en Los Ángeles y cruzando camino con Nico y los suyos?

Eso sí, todavía no tenemos confirmada una tercera temporada de Cloak and Dagger, pero estamos seguros de que la noticia llegará en cualquier momento. Sería impensado que un producto de tan alta calidad no siga adelante.