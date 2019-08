Mike Flanagan asegura que The Haunting of Bly Manor será más aterradora – The Haunting of Hill House

El terror volverá a apoderarse de nosotros cuando la segunda temporada de The Haunting of Hill House llegue a Netflix en 2020 y, de acuerdo al creador Mike Flanagan, debemos esperar más sustos.

“Para los fans de Henry James, [la segunda temporada] va a ser muy salvaje, y para la gente que no conoce su trabajo, va a ser increíblemente aterradora. Creo que va ser mucho más aterradora que la primera temporada, así que estoy muy emocionado”, explicó Flanagan a Birth.Movies.Death.

La nueva temporada, titulada The Haunting of Bly Manor, adaptará la novela de terror gótica de Henry James, The Turn of the Screw. La historia se desarrolla casi en su totalidad en una antigua mansión rural y sigue a una joven institutriz que pierde la cordura cuando comienza a ver fantasmas.

Al puro estilo de la serie antológica de Ryan Murphy, American Horror Story, la serie de Netflix contará con el regreso de la actriz Victoria Pedretti y el actor Oliver Jackson-Cohen.