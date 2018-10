Mike Flanagan habla sobre la posibilidad de una segunda temporada – The Haunting of Hill House

The Haunting of the Hill House se ha convertido, sin duda, en la gran serie de terror del año. Tras 10 maravillosos episodios, la historia de los hermanos Crain concluyó con un final emocionante y devastador que develó la mayoría de los misterios sembrados. Sin embargo, hay quienes ya están pensando en una segunda temporada.

El director y escritor Mike Flanagan fue consultado por EW acerca de una eventual segunda entrega y, aunque no quiso dar muchos detalles al respecto, insinuó que de ser posible sería centrada en una nuevo relato con otros protagonistas.

“No quiero especular demasiado sobre la segunda temporada hasta que Netflix, Paramount y Amblin nos informen si quieren una. Sin embargo, lo que voy a decir es que, en la medida en que he estado preocupado por esto, la historia de la familia Crain ya está hecha”, expresó Flanagan.

“Creo que hay diferentes direcciones a las que podríamos ir, con la casa o con algo completamente diferente“, añadió el director. “También me encanta la idea de una antología. Pero para mí, siento que los Crain ya han pasado lo suficiente y los dejamos exactamente como todos queríamos recordarlos, aquellos de nosotros que trabajamos en ello.”