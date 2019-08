Milo Ventimiglia da los primeros detalles de su personaje en la cuarta temporada – This Is Us

Tras la exitosa tercera temporada de This Is Us, misma que le valió 9 nominaciones a los Premios Emmy de este año, la serie volverá el próximo 26 de septiembre con una cuarta temporada que seguirá explorando el personaje de Jack, interpretado por Milo Ventimiglia, quien habla por primera vez de su “futuro” en la serie.

En entrevista con EW, Ventimiglia señala que esta vez veremos como Jack tendrá que reconstruir su vida después de Vietnam y lograr entablar una relación con Rebecca (Mandy Moore).