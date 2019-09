Milo Ventimiglia protagonizará una nueva serie en USA Network

La serie se basa en la historia de la estrella de 1970 que se prepara para su mayor hazaña que desafía a la muerte, el salto histórico del Snake River Canyon. Actualmente no hay una cantidad de episodios para la serie, pero se espera que comience la producción en 2020.

Esto marcará la primera serie con guión basada en la vida de Knievel, quien anteriormente ha sido retratado en la pantalla grande en múltiples ocasiones, interpretado por los actores George Hamilton y George Eads. Knievel también participó en la película de 1977, ¡Viva Knievel!

“USA Network es conocida por grandes series de eventos que celebran héroes, rebeldes e íconos, y ¿qué podría ser mejor que la historia de uno de los mejores buscadores de emociones de todos los tiempos? La increíble vida y el viaje de Evel Knievel se presta para una narración dramática”, dijo Chris McCumber, presidente de las redes de entretenimiento USA Network y SYFY por NBCUniversal Cable Entertainment.

Ventimiglia actualmente protagoniza la exitosa serie de NBC, This Is Us, por la cual ha sido nominado a tres premios Emmy.