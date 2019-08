Mira a Lupita Nyong’o enfrentar a una horda zombies

Diez temporadas de The Walking Dead, más sus respectivos spinoffs, sumado a los próximos estrenos de The Dead Don’t Die (Jim Jarmusch) y la secuela de Zombieland son prueba que los zombies siguen estando vigentes dentro del mundo del cine y la televisión. Es así que llega Little Monsters, una nueva cinta que llevará a Lupita Nyong’o a enfrentar a estos seres de ultratumba.

Altitude Films ha presentado el primer trailer oficial de esta comedia negra que gira en torno a Miss Caroline (Nyong’o), una maestra de kinder que en una excursión al zoológico tendrá que enfrentarse a una horda de zombies que residen en un campo militar a lado de donde ellos están. Las cosas se salen de control y ella tendrá que enfrentar el peligro y poner a salvo a sus pequeños alumnos.