¡Una protagonista de Vida se mudará a Riverdale!

De acuerdo a THR, la actriz Mishel Prada se ha sumado al elenco de la cuarta temporada de Riverdale para darle vida a Hermosa, una investigadora privada originaría de Miami que llega a la ciudad.

Hermosa es la clásica femme fatale de buen gusto por la moda, segura de sí misma, ambiciosa y calculadora, que sabe que todo tiene un precio.

Además de la serie Vida, Prada ha participado en Fear the Walking Dead: Passage, Corporate y Tell Me How I Die.

Su papel en Riverdale no interferirá con su trabajo en Vida, serie de Starz que ya ha sido renovada para una tercera temporada.

Previamente se sumaron a la cuarta temporada de Riverdale los actores: Sam Witwer como el nuevo profesor de Jughead Jones y Juan Riedinger como el nuevo enemigo de Archie Andrews.

Riverdale regresa con nuevos episodios a The CW el 9 de octubre.