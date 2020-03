Miss Me, Kiss Me, Love Me – Legends of Tomorrow

Lo primero que voy a decir del episodio es que quiero a MÍ Zari de regreso. Sí, amamos a Tala y nos divierte mucho verla actuar, pero quiero que vuelva a la Zari que conocimos, la que sufrió mucho para lograr ser feliz y la que aprendió a ser parte de una familia. Esto que estamos viendo puede transformarse sólo en un chiste y si nos vamos a reír de ella, prefiero que vayamos para otro lado. Igual, hay que entender que en teoría, si recuperamos a nuestra versión del personaje también vamos a tener todo lo que le pasó a la actual como parte del canon. Es decir que si llegase a volver, cuando vea a su familia su corazón explotará de felicidad, pero la confusión de las dos vidas podría ser algo super interesante de ver. Así que puedo aceptar lo que estamos viendo siempre y cuando vuelva la Zari que tanto quisimos.

La realidad es que Zari en estos momentos no le aporta nada al team, es sólo una influencer, acá no tiene poderes y ni siquiera su capacidad de ser super genial con sus habilidades hackers. Entonces, lo único que podría hacer en una misión es correr de un lado para el otro, así que no está bueno eso. Quizás la pueden transformar de a poco en superhéroe, pero eso ya lo vimos. Igual, se vio un personaje detrás de todo, no es sólo una famosa subiendo contenido. Se nota que está celosa del trato que recibe su hermano, se nota que no sabe qué es real en el mundo y que si bien tiene millones de seguidores, está más sola que Hitler el día del amigo. Entonces, no vamos a soltarle la mano tan rápido a Zari y su historia, pero lo único que pido es que tengan respeto por el personaje y que no sea sólo un chiste.