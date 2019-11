Misterio, Drama y Comedia: Barry Ryan nos cuenta todo sobre esta nueva serie – Agatha Raisin

A lo largo de la historia, el ser humano ha estado fascinado con resolver aquello que le intriga, es naturaleza humana y es quizá por eso que estas series siguen teniendo un gran éxito, en especial esta, ya que no genera un impacto tan crudo en el público, si no que lo suaviza con la comedia y el gran liderazgo que Ashley plasmó. Eso es otro punto fuerte, el hecho de tener una mujer a la cabeza, que no quiero llamar empoderada, esa palabra no me gusta, es más bien una mujer segura y que demuestra que puede por ser ella misma, no por un género, se rompe esa barrera y eso es algo que nos fascina.

— Barry Ryan