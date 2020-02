Molly Shannon protagonizará un nuevo programa para Showtime

La ex estrella de Saturday Night Live, Molly Shannon estará acompañada por Vanessa Bayer en el piloto.

Co-creada y producida por Bayer y Jeremy Beiler, Big Deal es una comedia en la que Vanessa interpreta a Joanna, ella superó la leucemia infantil para lograr su sueño de toda la vida de conseguir un trabajo como conductora de televisión.

Shannon, por su parte, interpretará a Jackie, una carismática y popular anfitriona de la misma cadena donde trabaja Joanna. Jessi Klein será productora ejecutiva junto a Michael Showalter, quien actuará como director en el show. Megan Ellison, Sue Naegle y Jordana Mollick también producirán.

Shannon es conocida por su participación en Saturday Night Live, donde fue nominada a un Emmy. Además, también fue parte de Will & Grace, Enlightened, Wet Hot American Summer y Divorce, entre ortos títulos. Actualmente se encuentra en la producción de la segunda temporada de The Other Two y se la puede ver en Horse Girl y Promising Young Women.