Momma Knows Best – Grey’s Anatomy

A medida que la relación entre Owen y Amelia está mejor, la preocupación de Maggie sobre lo que ella sabe de Teddy la tiene mal. Además, el caso médico que deberá tratar la pondrá en la misma posición donde no puede romper la confidencialidad con el paciente.

De esta manera conoceremos a Jon interpretado por Josh Radnor (How I Met Your Mother) que parecer ser quien logrará entrar en el corazón de Meredith.

Ellos no eran la cita del otro, sino que las casualidades hicieron que terminen compartiendo un gran almuerzo.

El problema con Jon es que al final fue él quien nombró a “la cosa” ya que criticó a las madres solteras… Si bien lo que venía siendo una gran cita no terminó del todo bien, sí es una nueva oportunidad para Meredith, aunque nos queda la duda de si volverá a verlo… Parece que Jon no será el único pretendiente para Meredith… Por más que no lo admita, sabemos que a Andrew De Luca un poco le gusta Meredith Grey.

:O

Por otra parte pareciera que el padre de De Luca no está bien porque Carina va a viajar a Italia, algo que preocupa a Andrew.