Mondo anuncia Metal Gear Solid OST en vinyl

Mondo sorprende de nuevo al mundo gamer, y con la película Metal Gear Solid en desarrollo, también los cinéfilos estamos asombrados con este anuncio.

Luego de una asombrosa edición especial ofrecida exclusivamente en la reciente San Diego Comic-Con 2019, Mondo anunció una edición “regular” que no le pide nada a la otra.

Se trata de Metal Gear Solid OST Original Video Game Soundtrack 2XLP, la cual incluye la música del juego original de 1998 del genio Hideo Kojima (Death Stranding), además de la canción “The Best is Yet to Come”, de Rina Miranaka.