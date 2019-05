Moon Shadow – American Gods

En muchos casos los grandes inventos mal utilizados o mejor dicho usados para un bien determinado pueden ser peligroso, tal es el caso de la televisión cuando las noticias demandan cierta información para controlar a las masas, , ok ok si lo sé escribo en un sitio y donde tranquilamente puedo manipular a alguien, pero en este caso no lo hare, puede ser más adelante, jajaja, pero pues bien vayamos a lo que nos compete, el mismísimo Mr World lo explica que desde sus primeros tiempos cuando se quería implementar el terror era justamente dando varias noticias referente a algo para ocasionar el miedo. El cree que será su mejor carta para cuando se enfrente a su enemigo.

Al cual a él y su lacayo Shadow lo culpan de ciertos delitos para que comience una cacería sobre los mismos.