Morning Star – The Walking Dead

Morning Star , el último episodio de The Walking Dead , se nos pasó muy rápido aunque no parezca. Y es que tal vez los primeros minutos y los últimos 10 cerraron una historia que no la veíamos venir. Hablamos de Negan ¿sumándose? a Alpha .

La introducción del episodio nos deja ver a Negan haciendo las mejores migas con la líder de Los Susurradores. Pensamos que luego del beso de la semana pasada el ex líder de Los Salvadores iba a enfrentarla y finalmente, como en los cómics, matarla. Pero no: no solo la consiente sino que la aconseja y le da ciertos datos como para que los sobrevivientes no puedan escapar, que queden encerrados en Hilltop y deban enfrentar a la horda que lidera Alpha y que, en los últimos minutos, destruye todo lo que se le pone frente a sus cuerpos.

Las palabras que cruzan Negan y Alpha previo al final del ataque de Los Susurradores, el cual consiste en prender fuego la entrada de Hilltop y dejar así atrapados a los sobrevivientes, es épico. Él sigue con la idea de agrupar a sus ex captores al grupo de Alpha; ella le dice “sí, como parte de la horda”. Tremendo.