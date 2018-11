MTV presenta el estreno del nuevo reality: The Royal World

The Crown, The Tudors y Victoria son sólo algunos ejemplos de series basadas en la monarquía inglesa, pero si creías que has visto todo es porque no había llegado The Royal World, el nuevo reality de MTV que nos acercará a la realeza desde un modo que jamás imaginaste.

A partir de hoy a las 10 pm (MEX/COL) y 11:15 pm (ARG), MTV nos presentará la vida de un grupo de jóvenes de la realeza, o que tienen una relación con ella, viviendo juntos en una mansión rural de Gran Bretaña. ¿Cómo se las arreglarán una Baronesa, una Dama y un par de Condes cuando dejen a su séquito de servicio y asistan a algunos de los eventos sociales más importantes del verano europeo?