Muchos estudios dejarán de filmar en Georgia si se lleva a cabo la prohibición del aborto

The Hollywood Reporter informó que una gran cantidad de estudios se han unido a Disney y Netflix para expresar sus preocupaciones sobre el proyecto de ley, incluidos los dos mencionados anteriormente, NBCUniversal, Sony, Viacom y STX. WarnerMedia, que actualmente está filmando The Conjuring 3 en Georgia y está programado para comenzar a rodar en The Suicide Squad allí pronto, emitió un comunicado que decía:

“Operamos y producimos trabajo en muchos estados y en varios países en un momento dado, y si bien eso no significa que estemos de acuerdo con cada posición adoptada por un estado o país y sus líderes, respetamos el debido proceso. Pero si la nueva ley es válida, reconsideraremos a Georgia como el hogar de cualquier nueva producción. Como siempre, trabajaremos en estrecha colaboración con nuestros socios de producción y elenco para determinar cómo y dónde filmar cada proyecto”.

Los otros estudios también se hicieron eco de un sentimiento similar, y muchos manifestaron su intención de monitorear de cerca la situación y actuar en consecuencia en caso de que la ley entre en vigencia. Un portavoz de AMC, que ha filmado The Walking Dead en ese estado durante la última década, declaró: “Si esta legislación altamente restrictiva entra en vigencia, reevaluaremos nuestra actividad en Georgia“.