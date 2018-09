Muere el actor Paul John Vasquez a los 48 años – Sons of Anarchy

Paul John Vasquez falleció el lunes por la noche en la casa de su padre en San José, California, debido a un ataque al corazón. El actor tenía 48 años y había participado de series como Sons of Anarchy y How I Met Your Mother.

Vasquez había interpretado a Angel Ganz en Sons of Anarchy, quien apareció en los episodios “Booster” y “Kiss”, el segundo y el noveno capítulo de la cuarta temporada. Además, apareció en las series How I Met Your Mother, ER, Justified, CSI: Nueva York , 21 Jump Street , Simon & Simon y Freddy’s Nightmares.

En la pantalla grande, Vasquez obtuvo papeles en las películas Somewhere, Foreign Land y Ghost Rider: Spirit of Vengeance.

El actor también había experimentado en los roles de director, guionista y productor. En 2008 produjo el documental Quincy Coleman: It’s All in the Song, proyectado en múltiples festivales de cine.

Paul John Vasquez fue un defensor de la representación de la cultura mexicana/ española en las artes y tenía como meta generar una mayor diversidad en la pantalla chica.