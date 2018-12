Muere la actriz que dio vida a la voz de Tai de Digimon

La actriz japonesa Toshiko Fujita, famosa dentro del mundo del animé, falleció hoy a los 68 años años y luego de una larga batalla contra el cáncer de mama.

Toshiko Fujita es conocida mundialmente por haber dado vida a Taichi “Tai” Kamiya, el protagonista de Digimon Adventure. Pero la legendaria actriz también ha sido la voz de otros personajes de series animé como Hilda de Outlaw Star, Mamiya de Fist of the North Star, Big Mom de One Piece, Dai de Dragon Quest: The Adventure of Dai, Rally Cheyenne de Silent Möbius, entre tantos otros. En el campo de los dibujos animados, Fujita prestó su voz a Jerry en el doblaje japonés de Tom y Jerry y a Kala en la versión animada de Tarzan.

En 1984, la actriz recibió el 1er Gran Premio de Japón Anime “Mejor Premio de la sección de actores de voz”.

Sin duda, hoy es un día lamentable para todos los fanáticos y trabajadores detrás de este enorme universo.