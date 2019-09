Mujeres que amamos: Cara Delevingne – Carnival Row

La infancia, para Cara , no fue fácil. Su vida estudiantil le resultaba compleja debido a que padecía de dispraxia, una enfermedad que afecta las capacidades motoras y del habla. En su adolescencia, esta actriz que hoy vemos en el rol de Vignette en la serie de Amazon Prime Video , Carnival Row , confesó que sufría de depresión y ansiedad.

Su primer trabajo le llegó a muy temprana edad: con solo diez años, ya modelaba para la revista Vogue de Italia, pero su primera pasarela importante llegó en el 2011 en el London Fashion Week, de la mano de Burberry. Un año después, ya trabajaba para Chanel. Durante el 2012, Cara desfiló en muchas pasarelas llevando a los diseñadores más celebrados de la industria de la moda: Carolina Herrera, Oscar de la Renta, Moschino, Nina Ricci, Stella McCartney y Kenzo, entre muchos otros, pero sus grandes referentes siempre serían Burberry en Londres y Chanel en el resto del mundo.

Por el 2012 Cara también comenzó su carrera como actriz, participando de la versión del clásico de Tolstoy, Anna Karenina, donde interpretó a la Princesa Sorokina. Sus siguientes trabajos fueron una aparición en la serie antológica Playhouse Presents, interpretando a Melanie en el film The Face of an Angel y hasta algunas colaboraciones en vídeos musicales como el del grupo sudafricano, Die Antwoord, Ugly Boy o el de Taylor Swift, Bad Blood.