Mujeres que amamos: Carla Gugino – The Haunting of Hill House

La mujer que amamos de esta semana nos ha aterrado bastante en estas últimas semanas gracias a su actuación en The Haunting Of Hill House, pero no lo suficiente como para que dejemos de quererla. Nacida en Sarasota, Florida, un 29 de agosto de 1971, Carla Gugino es la hija de un ortodoncista de raíces italianas y una madre muy bohemia de raíces irlandesas. Sus padres se separaron cuando Carla tenía solo dos años, lo que la llevó a vivir dividida entre Sarasota, donde estaba su padre, y Paradise, California, donde estaba su madre.

Acerca de su niñez, Carla recuerda que tuvo una suerte de doble infancia debido a la separación de sus padres. Mientras que con su madre vivía en un tepee o en una camioneta, con su padre disfrutaba de una casa con pileta y cancha de tenis y veranos en Europa. De adolescente, Carla dio sus primeros pasos en el modelaje y comenzó a tomar clases de actuación. Cuando logró mantenerse a sí misma, se emancipó de sus padres. Tenía solo 16 años.

A fines de los 80 y principios de los 90, Carla ya empezaba a dar sus primeros pasos en la televisión, en shows como Saved By The Bell, Who’s The Boss? y hasta la icónica ALF. Su primera aparición en la pantalla grande se dio 1989 en el film Troop Beverly Hill. Pocos años después, en 1993, conseguiría su primer protagónico en Son In Law, junto a Pauly Shore. Un año después, sería el rostro del vídeo musical de Bon Jovi, Always.

En 1995, Carla fue una de las actrices involucradas en la adaptación para televisión de la novela The Buccaneers, de Edith Wharton. Un año después, interpretaría el interés romántico de Michael J. Fox en la primera temporada de Spin City, y esto le abriría las puertas a nuevas propuestas cinematográficas, entre ellas, Snake Eyes, junto a Nicholas Cage, del gran director Brian De Palma. En 1998, Carla ya se sentía con la confianza suficiente como para no solo actuar, sino también co-producir, y así lo hizo en Judas Kiss, un film en el que participó junto a Alan Rickman.

Entre 1999 y el 2000, Carla apareció en la temporada final de la serie médica Chicago Hope, interpretando a la Dra. Gina Simon. Un año después, llegaría un rol por el que todos la recordamos: se convertiría en Ingrid Cortez, la madre de los clásicos films Spy Kids, dirigidos por Robert Rodríguez. En ese mismo 2001, también interpretó al interés amoroso de Jet Li en la película The Ones.

Durante el 2003 y el 2005, Carla protagonizó dos series: Karen Sisco, de ABC, y Threshold, de CBS. Además, también participó de un film que ya es un clásico: Sin City. Allí, interpretó a Lucille. Como si esto fuera poco, al año siguiente, en el 2006, participó del film A Night At The Museum, junto a Ben Stiller.

Luego de sus aventuras como modelo, actriz de televisión y cine, había llegado el momento de que Carla diera el salto al teatro. Así, participó de obras como After The Fall y Suddenly Last Summer. Sin embargo, eso no era todo. A partir del 2007 (y hasta el 2012), participó en una buena cantidad de episodios de la serie Entourage y, en el 2008, fue parte del film Righteous Kill, con Al Pacino y Robert De Niro.

Durante el 2009 volvió al teatro, con la obra Desire Under The Elms, por la que recibió muchísimas críticas favorables de los expertos y nominaciones a diferentes premios. Además, ese 2009 fue un año que la tuvo en la pantalla grande. Se estrenaron los films The Unborn, Race to Witch Mountain y Watchemn, el film de Zack Snyder, donde interpretó al personaje de cómics, Sally Jupiter. A fines del 2009, se estrenó el film Women In Trouble, donde Carla interpretaba a una actriz dentro del género pornográfico. Su actuación le valió una secuela en el 2010, titulada de acuerdo al nombre de su personaje: Elektra Luxx.

En el 2011, Carla volvió a trabajar con Zack Snyder, en el film Sucker Punch. Además, participó de la serie Californication, donde interpretaba a la abogada de Hank Moody (David Duchovny). Un año después, conseguiría el rol protagónico de la miniserie Political Animals y, en el 2015, se convertiría en Kate Hewson en la serie Wayward Pines. Además, ese año, también estrenaría el film San Andreas, junto a Dwayne Johnson.