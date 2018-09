Mujeres que amamos: Christina Hendricks – The Romanoffs

Sus años de estudiante secundaria, Christina no los recuerda con particular cariño: la actriz ha contado que solía ser víctima de bullying y que se consideraba una marginada y un poco gótica.

Su primer protagónico llegó con la serie Beggars and Choosers , en el mismo año. La serie, comedia dramática, era de Showtime y mostraba el mundo interno de una cadena televisiva.

En el 2002 , Christina fue consiguiendo otros papeles: protagonizó el film para televisión The Big Tim e, participó en el drama legal The Court , junto a Sally Field , y también en Kevin Hill , otra serie de temática legal, filmada en Ontario , Canadá .

En cine, Christina Hendrix participó de films como South of Pico, o La Cucina, este último forma parte del denominado cine “indie”.

Además, Christina protagonizó algunos vídeos musicales, como por ejemplo The Ghost Inside, de Broken Bells y One Hit Wonder, de Everclear.