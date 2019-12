Mujeres que amamos: Danielle Campbell – Tell Me a Story

Danielle Campbel l ha sorprendido a todos por su inigualable belleza. Se dio a conocer por su papel en StarStruck de Disney y actualmente nos sorprende por su interpretación en Tell me a story . Por esa razón, Danielle Cambpell es una mujer que amamos.

En 2013 fue elegida para protagonizar la serie de The CW The Originals como una poderosa bruja de dieciséis años llamada Davina. En el 2016 interpretó a Maddy en la película F the Prom. En Marzo de 2018, apareció en el video musical de Better With You de Jesse McCartney.