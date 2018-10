En el 2015, Danna fue elegida por Dreamworks Animation para darle la voz a Tip en la serie Home: No hay lugar como el hogar. Además, se convirtió en la protagonista del musical Hoy no me puedo levantar y de la serie de Telemundo, ¿Quién es quién?, que la llevó a establecerse durante algunos meses en Miami.

Un año después, se convertiría en el rostro de la marca L’Óreal para Latinoamérica, haría un documental para MTV Latinoamérica sobre el grupo Fifth Harmony y protagonizaría la película Lo más sencillo es complicarlo todo. Como si esto fuera poco, también se convertiría en la protagonista de otra novela: La doña.