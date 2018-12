Mujeres que amamos: Elizabeth Olsen – Sorry For You Loss

¿Quién no ama a Elizabeth Olsen? No solo es la hermana menor de las mellizas Mary-Kate y Ashley, también es la actriz que encarna a un personaje icónico como Scarlet Witch en el Universo Cinematográfico de Marvel. Pero además, Elizabeth Olsen es, hoy en día, la protagonista de una serie maravillosa como Sorry For Your Loss. Por eso, hoy, en esta humilde sección, le rendimos homenaje.

Nacida en Sherman Oaks, California, un 19 de Febrero de 1989, Elizabet Chase Olsen es la hija menor del matrimonio entre Jarnette y Dave Olsen, aunque también tiene dos medio- hermanos más, que llegaron luego del divorcio de sus padres en 1996. Su camino en la actuación comenzó muy temprano, ya que a partir de los cuatro años fue co-protagonista de seis producciones en las que participaban sus famosas hermanas Mary-Kate y Ashley. Además, también desde muy joven, Elizabeth estudió ballet y canto. Luego de graduarse de la secundaria, Elizabeth estudió en Nueva York, en la Escuela de Artes Tisch y, en el 2009, pasó un semestre en Moscú perfeccionándose en el Teatro de Arte de Moscú.

Antes de saltar a la fama, Elizabeth ya casi quería abandonar la carrera de actriz. La experiencia de sus hermanas mayores y, en particular, el tratamiento de la prensa respecto al desorden alimentario de Mary-Kate, la llevaron a dudar acerca de los pasos a seguir. Sin embargo, en el 2011, llegó su primer protagónico en el film Martha Marcy May Marlene. Por su interpretación de una joven que escapa a un culto y regresa junto a su familia, Elizabeth Olsen recibió las alabanzas de los críticos y nominaciones a los Critics’ Choice Movie Awards y al Independent Spirit Award.

Su siguiente rol fue en la película de horror Silent House, que, si bien no fue un film tan apreciado, su labor continuó destacándose. En el 2012 estrenó el film Red Lights, donde se la pudo ver actuando junto al protagonista de Peaky Blinders, Cillian Murphy, y estrellas consagradas como Sigourney Weaver y Robert De Niro. Ese mismo año, además, fue la protagonista de Liberal Arts, la película de Josh Radnor (sí, Ted Mosby en How I Met Your Mother).

Un año después, Elizabeth estrenaría Very Good Girls, junto a Dakota Fanning. Además, ese mismo año, fue nominada para el premio Rising Star en los BAFTA Awards. Como si esto fuera poco, también sería la protagonista de la remake de Oldboy, junto a Josh Brolin, interpretaría a la primera esposa de Jack Kerouac en Kill Your Darlings y tendría también el papel principal en In Secret.

En el 2014, Elizabeth fue una de las figuras en otra remake, esta vez Godzilla, donde compartiría elenco con quien luego sería una figura significativa para su papel de Wanda en el MCU: Aaron Taylor-Johnson. Ese mismo año, los actores se convertirían en los hermanos Maximoff en la escena escondida de los créditos de Captain America: The Winter Soldier. Hasta el día de hoy, Elizabeth sigue siendo nuestra querida Scarlet Witch. Sin embargo, la actriz de California no se durmió en los laureles y continuó trabajando. Así, llegaron I Saw The Light (donde comparte elenco con otro compañero del MCU, Tom Hiddleston), Wind River (también con otra cara conocida de Avengers, Jeremy Renner) e Ingrid Goes West.