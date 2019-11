Mujeres que amamos: Emma Stone

Su debut en televisión fue semi fallido: The New Partridge Family solo quedó en piloto. Pero tuvo revancha: la podemos recordar en capítulos de Malcolm in the Middle y Medium. En 2007 salió la película Superbad, primer film de Emma Stone; en la misma demostró que el humor y el carisma es algo muy natural para ella. Gracias a este papel decidió teñir su pelo a pelirrojo, como la hemos visto a lo largo de los años tapando su originalmente cabellera rubia.