Mujeres que amamos: Jodie Comer – Killing Eve

Escasos 25 años tiene la mujer a la que le rendimos homenaje hoy en nuestra sección de Mujeres que amamos , pero eso no le ha impedido hechizarnos con su magnetismo como la asesina serial más entrañable desde Dexter en la pantalla chica. Con ustedes, Jodie Comer .

Su dedicación a la actuación sobrevino cuando, debido a sus ocupaciones, no pudo sumarse al equipo de danzas de la escuela para el concurso de talentos. Sin embargo, Jodie no quería quedarse fuera y se animó a presentarse sola, interpretando un monólogo que terminó llevándola a una audición para la BBC , para una obra radial y dando así inicio a su carrera.

El debut televisivo de Jodie llegó en el 2008, de la mano del spin-off de The Royals, The Royal Today, donde tuvo su primera participación. Luego, llegaron más pequeños papeles en series como Holby City, Doctors, Law & Order: UK, Vera y algunas otras.

Al poco tiempo, roles más importantes comenzaron a llegar a sus manos. Participó de la serie de cinco episodios Justice, de la miniserie Remember Me y se convirtió en la épica Chloe de una de las mejores series coming of age de la televisión, My Mad Fat Diary.