Podemos decir, entonces, que el don de la actuación corre por las venas de la familia Roberts . No solo Julia y sus padres se han dedicado a esto, también su hermano Eric Roberts , su hermana Lisa Roberts Gillan y hasta su sobrina Emma Roberts se dedican a lo mismo.

La infancia de Julia sufrió algunos sobresaltos, como la de todos. Sus padres se divorciaron en 1972 y su madre, Betty Lou , se casó nuevamente con un hombre llamado Michael Motes , quien se caracterizaba por su violencia y su incapacidad para mantener un trabajo. Juntos, Betty Lou y Michael , dieron a luz a Nancy , la hermana menor de Julia , quien murió de sobredosis en el 2014 y con quien se sabe que Julia no tenía la mejor relación.

Sus primeros papeles llegaron en 1987 , de la mano de un film llamado Blood Red , donde Julia actuó junto a su hermano Eric , aunque sólo tuvo dos palabras de diálogo, y también en uno de los episodios de la serie Crime Story , titulado “ The Survivor “.

Además, volvimos a verla en la pantalla chica. En 1996 , Julia hizo una pequeña participación en la segunda temporada de Friends , donde interpretó a una ex compañera de Chandler Bing . Luego de esto, Julia tuvo un breve romance con Matthew Perry .

A partir de ese entonces la carrera de Julia se convierte en tan prolífica que es imposible seguirle el paso. En los 90s , entre sus films más destacados, se encuentra Sleeping with the Enemy , donde la actriz interpretó algo que tal vez vivió de cerca en su infancia. En esta película, Julia era una esposa que escapaba de su abusivo marido.

Para fines de esta década, Julia volvería a subirse a la ola del éxito de la mano de la comedia romántica. My Best Friend’s Wedding y Notting Hill son algunos de los films de esta era dorada en la carrera de esta actriz.

En el 2005 , Julia debutó en un género en el que todavía no la habíamos visto: el vídeo musical. La actriz participó de Dreamgirl , de Dave Matthews Band .

Un año después, Julia también se animaría a debutar en Broadway, junto a Paul Rudd y Bradley Cooper, en la producción Three Days Of Rain. Sin embargo, la respuesta de la crítica no fue favorable.

En los años que siguieron, Julia continuó dedicándose al cine, con films destacados como Fireflies In the Garden, o Duplicity, donde se reencontró con Clive Owen y, además, consiguió su sexto Globo de Oro.

En el 2009, Lancôme anunció que Julia Roberts sería su embajadora mundial.