A pesar de que todos la conocemos como Lagertha, Katheryn ha tenido una carrera bastante voluptuosa.

Por la pantalla grande, la hemos visto en films como Stand Up Guys, Failure to Lunch, Love & Other Drugs y Killers. Además, participó de la película Cold Souls, motivo por el cual aprendió a hablar ruso.

También ha protagonizado A Glimpse Inside the Mind of Charles Swan III y The Art of Steal.