Mujeres que amamos: Kiernan Shipka – Chilling Adventures of Sabrina

Además, Kiernan también participó de los films Fan Girl , donde fue la protagonista junto a Meg Ryan y la banda All Time Low y de la película de horror The Blackcoat’s Daughter , donde compartió cartel con Emma Roberts .

En el 2015 , mismo año en el que Mad Men finalizaba, Kiernan fue la protagonista de One & Two , un film independiente en el que compartió cast con un tal Timothée Chalamet.

Mientras trabajaba en Mad Men , Kiernan comenzó a dar sus primeros pasos en el cine también. Así, participó del film Carriers , junto a Chris Pine , House Broken , junto a Danny DeVito , Very Good Girls , junto a Dakota Fanning y Elizabeth Olsen y Flowers In The Attic , una película para televisión en la que fue una de las protagonistas.

Pero Mad Men no era todo lo que Kiernan estaba haciendo por esos años. La joven actriz, de algún modo, se hizo tiempo para también aparecer en la comedia de Krysten Ritter, Don’t Trust The B**** in Apartment 23, en Unbreakable Kimmy Schmidt y hasta prestar su voz para el personaje de Jinora en la serie animada de Nickelodeon, The Legend Of Korra.