Mujeres que amamos: Lena Headey – Game of Thrones

Nacida el 3 de octubre de 1973 en Hamilton, Bermuda, Lena Kathren Headey era una deuda que teníamos en esta sección de Mujeres que amamos. La actriz que le da vida a la icónica Cersei Lannister se merecía un lugar en nuestra columna y hoy le rendiremos homenaje.

Lena nació en el territorio de Bermuda mientras su padre, John Headey, estaba apostado allí como parte del cuerpo policial. Cuando ella tenía cinco años, la familia se mudó a Somerset y, finalmente, a Highburton, en Yorkshire. Durante su infancia, Lena practicó ballet y sus primeras experiencias en la actuación llegaron mientras estaba pupila en Shelley College, con 17 años, cuando actuó en el Royal National Theatre en una producción escolar y eso la llevó a ser elegida para el film Waterland, que se estrenó en 1992.

Un año después de Waterland, Lena consiguió un pequeño papel en The Remains of the Day. Luego, ya pasaría a roles más importantes, como el de Katherine, en The Jungle Book, por el que fue elogiada por la crítica. Algunos años después, formaría parte de films como Mrs. Dalloway, Onegin, Aberdeen, Gossip y The Parole Officer, ya en calidad de protagonista, junto a figuras de la talla de Ralph Fiennes, Liv Tayler o James Marsden.

Para el 2000, Lena continuó su carrera en el cine, de la mano de films como The Brothers Grimm, The Cave o Imagine Me & You. Además, comenzó a dar sus primeros pasos en roles de realeza con el film de Zack Snyder, 300, donde interpretó a la Reina Gorgo. Por esa misma época, Lena comenzó a transitar los pasillos de la televisión, en el spin-off de la película Terminator, The Sarah Connor Chronicles. Allí, interpretaba nada más y nada menos que a Sarah Connor.

Lena continuó trabajando en films, aunque ninguno de la masividad de 300. Algunos de ellos fueron The Red Baron, Tell-Tale y The Broken. En el 2009, además, prestó su voz para un episodio de The Super Hero Squad Show, donde interpretó a la heroína de Marvel, Black Widow. Luego de esto, su vida cambiaría para siempre. Dos años después comenzaría a interpretar en la pantalla chica a la terrible Cersei Lannister en el éxito mundial de HBO, Game of Thrones.

Sin embargo, Lena no se durmió en los laureles de su aclamada Cersei. Continuó trabajando duro, apareciendo en televisión con colaboraciones como la que realizó para la serie White Collar, utilizando su voz como en Trollhunters, o realizando films como la secuela de 300, Rise of an Empire, la primera entrega de la franquicia The Purge o The Mortal Instruments: City of Bones (film que anticipó la serie Shadowhunters).