Mujeres que amamos: Maite Perroni – El Juego de las Llaves

En el 2016, además, Maite debutó en la pantalla grande con el film El arribo de Conrado Sierra. Además, en cine, Maite trabajó doblando voces para algunas películas, entre las que se destaca The Rise of the Guardians, donde interpretó a The Tooth Fairy.

En este 2019, Maite llegó a la pantalla de Amazon Prime Video con la polémica y sensual serie El juego de las llaves, donde interpreta a Adriana, una exitosa mujer que busca un modo de avivar su aburrido matrimonio. Mientras disfrutamos de ella en este éxito, le dedicamos nuestra sección de Mujeres que amamos.