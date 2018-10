Gracias a su esfuerzo, Melissa obtuvo el reconocimiento de ser nombra “ Can’t Miss Kids ” por el periódico The Denver Post en el año 2006 . Un año después, nuestra chica de acero se mudaba a Nueva York para perseguir su carrera musical.

Si bien Marley no fue uno de los personajes favoritos de los gleeks, fue el primer paso a la fama para Melissa y, además, le permitió conocer a su primer esposo: Blake Jenner . Su compañero de cast y ella se casaron al poco tiempo de comenzar a salir, pero se divorciaron a fines del 2016 . ¿Recuerdan haberlo visto en la primera temporada de Supergirl ? Blake interpretó al hijo de Cat Grant y hasta tuvo un breve romance con Kara .

En el 2015 se estrenó The Longest Ride, que contaba con su participación, pero ese no sería el único film en el que Melissa aparecería ese año. En ese productivo 2015, Melissa fue parte de Danny Collins, una película en la que compartió cartelera con nada menos que Al Pacino, de Band Of Robbers, una adaptación de los clásicos de Mark Twain, Las aventuras de Tom Sawyer y Las Aventuras de Huckleberry Finn, de Lowriders y de Oxford.

Y fue en octubre de ese mismísimo 2015 que llegó el papel que lo cambiaría todo: Supergirl. Melissa se convertiría en la primera mujer en interpretar a una superheroína en horario prime-time desde Wonder Woman, con Linda Carter.