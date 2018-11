Mujeres que amamos: Nafessa Williams – Black Lightning

Criada en West Philadelphia , Nafessa asistió a la secundaria Robert E. Lamberton . De niña, era fanática de The Fresh Prince of Bel-Air , no solo porque representaba a su ciudad, sino también porque la representaba a ella.

Ese mismo año, el 2011, Nafessa se aventuraría en la televisión de la mano de One Life to Live, una telenovela con más de 40 años al aire. Allí, interpretó a Deanna Forbes, un personaje que en un comienzo estaba pensado para unos pocos episodios, pero que terminaría valiéndole un contrato de cuatro años a Williams. Sin embargo, por esos tiempos, One Life to Live fue cancelado y Nafessa sólo pudo disfrutar de una temporada del show.

Al año siguiente continuaría con roles en telenovelas: se convertiría en Margo Ivey en The Bold and The Beautiful, que también llevaba sus muchos años al aire.