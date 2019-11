Sin duda, es una de las mujeres del momento. Phoebe Mary Waller-Bridge nació en West London, Inglaterra, el 14 de julio de 1985. De una familia de terratenientes, Phoebe estudió en el St. Augustine’s Priory y se graduó de la Real Academia de Arte Dramático de Londres.

Su primer paso en la industria del espectáculo se dio en el teatro, en el 2009, en la obra Roaring Trade. También por ese año realizó algunas participaciones en series de televisión como Doctors o How Not To Live Your Life.