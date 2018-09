Mujeres que amamos: Rachel Brosnahan – The Marvelous Mrs. Maisel

Cuando tenía 16 años, Rachel tomó una clase con la directora del Wilmette’s Actors Training Center , Carol Dibo , de quien no se separaría, ya que actualmente es su manager. La actriz de The Marvelous Mrs. Maisel se graduó de Wilmette en el 2008 y de la Escuela de Artes Tisch en el 2012 .

Además, no sólo comenzó a participar en la pantalla grande, sino que también dio sus primeros pasos en episodios de series populares de la época, como Gossip Girl , The Good Wife , Grey’s Anatomy e In Treatment .

A partir del 2013, esos pequeños papeles comenzaron a crecer, consiguiendo algunos roles recurrentes en varias series, como The Blacklist, Black Box, Manhattan y House Of Cards. Su papel en esta última serie, que estaba pensado en un inicio para que tenga una sola aparición y escasas cinco líneas, fue desarrollado luego de que el showrunner de la serie, Beau Willimon quedara deslumbrado por su talento. Y no estaba equivocado, su trabajo en House Of Cards le valdría su primera nominación a los Primetime Emmy Awards, como actriz invitada en una serie dramática.