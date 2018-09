Mujeres que amamos: Taissa Farmiga – American Horror Story

En el 2013 , Taissa volvió al cine de la mano de la directora Sofía Coppola , en el film The Bling Ring, donde compartiría elenco con la popular Emma Watson . Ese mismo año también compartiría pantalla nuevamente con su hermana Vera , en el film At Middleton .

Al año siguiente, Taissa probó su suerte en el teatro. Debutó en la obra Buried Child, en Broadway, junto a Ed Harris. Además, continuó participando en proyectos cinematográficos, como el film A Valley Of Violence y Rules Don’t Apply.

Como si esto fuera poco, también prestó su voz para Raven en los films animados de DC, Justive League vs. Teen Titans y Teen Titans: The Judas Contract.

En el 2017 volvió a la pantalla chica en una nueva temporada de American Horror Story: Roanoke, y participó en las producciones de los films What They Had y The Long Dumb Road.