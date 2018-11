Mujeres que amamos: Teresa Palmer – A Discovery of Witches

La mujer a la que le rendimos homenaje hoy está recién dando sus primeros pasos en televisión. Sin embargo, ya lleva bastante tiempo haciendo films. Nació en la capital de Australia Meridional, Adelaide, el 26 de Febrero de 1986. Es la única hija de Kevin Palmer y Paula Sanders, matrimonio que se disolvió cuando ella tenía sólo tres años. Su nombre es Teresa Mary Palmer y, actualmente, podemos verla en A Discovery Of Witches.

La infancia de Teresa Palmer no fue sencilla. No sólo sufrió el divorcio de sus padres cuando era muy pequeña, también supo vivir humildemente. Con su madre, Teresa vivía en viviendas públicas, mientras que con su padre, se quedaba en la granja que él tenía en Adelaide Hills. Además, la actriz australiana tuvo que luchar contra la depresión de su propia madre desde muy temprana edad. Su nombre, Teresa, fue elegido por su madre en honor a la Madre Teresa de Calcuta y esa no es la única conexión de Palmer con la religión, ya que hizo sus primeros años escolares en el Mercedes College, una escuela católica.

Sus primeros pasos en la actuación no fueron muy glamorosos: trabajó disfrazada de Strawberry Shortcake (también conocida como Frutillitas) y de elfo navideño. También participó en algunos comerciales, pero luego comenzó a trabajar en comercios de comida rápida y de ropa. Luego de la secundaria, Teresa decidió ir a la universidad a estudiar periodismo. Sin embargo, al poco tiempo dejó la carrera para perseguir su sueño de ser actriz.

Una vez decidida a perseguir su sueño, Teresa comenzó a participar de algunos films independientes en su ciudad de origen, Adelaide. Uno de ellos fue 2:37, donde interpretaba a una joven que había quedado embarazada de su hermano. Este rol le valió una nominación como mejor actriz en el Australian Film Institute Award, lo que la llevó a su primer contrato con un agente en Sydney. Las películas que siguieron a este primer éxito fueron Restraint y December Boys, donde interpretó al interés romántico de Daniel Radcliffe. Para este rol, Teresa se inspiró en la clásica figura de Lolita.

2:37, el film que le valió el éxito en Australia, también le abrió las puertas en Estados Unidos, ya que luego de que la película fuera estrenada en el Festival de Cannes, firmó con una nueva agencia de talentos, Williams Morris Agency. Su primera película norteamericana fue Jumper, aunque Teresa no llegó realmente a actuar en ella. El film de ciencia ficción sufrió una re-escritura que terminó convirtiendo a sus personajes en personas más grandes y su papel fue a parar a las manos de Rachel Bilson. Esto desmotivó mucho a Palmer, que retornó a su ciudad de origen por algunos meses. Finalmente, su debut en la industria estadounidense fue en The Grudge 2, seguida por Take Me Home Tonight y el vídeo musical de Eskimo Joe, Breaking Up.

Para ese entonces, Teresa ya había dejado Adelaide atrás para mudarse a Los Ángeles. El destino, sin embargo, le haría dar un nuevo paso en falso al firmar para interpretar a Talia al Ghul en el film Justice League of America, que nunca vio la luz por problemas de re-escritura. En el 2008, Teresa fue una de las actrices del film Bedtime Stories, producido por Adam Sandler. Dos años después continuaría su trabajo con Disney en el film The Sorcerer’s Apprentice. En el 2011 fue una de las protagonistas del film I Am Number Four, interpretando a Number Six. Para este rol, Teresa tuvo que entrenar muy duro, ya que su personaje era experta en artes marciales, andaba en motocicleta y tenía todo tipo de escenas de acción. Tal vez por esto es que Teresa fue una de las buscadas para el film Mad Max: Fury Road, sin embargo, no pudo participar debido a su ya apretada agenda.

En el 2012, la actriz australiana participó del film Wish You Were Here, donde era la protagonista junto a Joel Edgerton. Sin embargo, sería un año después cuando llegaría uno de los roles más importantes de su carrera: se convertiría en Julie, la humana que se enamora de un zombie en Warm Bodies. Ese mismo año también participaría de Love And Honor, junto a Liam Hemsworth. En el 2014, sin embargo, también compartiría cartel con otro Hemsworth, Luke, en el film Kill Me Three Times. Esta película no fue la única en la que Teresa participó ese año: también estrenaría Cut Bank y Parts Per Billion.

En el 2015, Teresa participó de un film dirigido por su esposo, Mark Webber: The Ever After. Además, también hizo su aparición en las películas Knight of Cups y Point Break. Un año después se convirtió en la protagonista de uno de los films que adaptó una novela de Nicholas Sparks, The Choice. Además, participó en Triple 9, Lights Out, Message From The King y fue co- protagonista del film nominado a los premios Oscars, Hacksaw Ridge.