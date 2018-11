Con la llegada del nuevo siglo, Toni emprendió nuevos proyectos: se convirtió en la voz maternal del film animado The Magical Pudding , protagonizó Japanese Story y fue parte de Connie and Carla .

En el 2005 , Collette fue parte de una producción más independiente, llamada In Her Shoes , que contaba la historia de unas hermanas y el distanciamiento con su madre. Esta participación le valió una nueva nominación a un premio, esta vez el Satellite Award como Mejor Actriz .

Ese mismo año, el 2006 , Toni también tuvo algunas apariciones por la pantalla chica, con films pensados exclusivamente para la televisión, como Like Minds , The Night Listener y Dead Girl . Además, fue parte de la miniserie creada en conjunto entre HBO y la BBC , titulada Tsunami: The Aftermath . Por esa actuación, Toni ganó su primer Emmy .

En los años que siguieron, Toni volvió a volcarse al cine. Participó de films como Fright Night, Jesus Henry Christ, Mental, Enough Said y The Way, Way Back.

En el 2013, Toni protagonizó Lucky Them, un film que debutó en el Festival de Cine de Toronto y que le valió numerosas críticas favorables. Un año después, sin embargo, Toni regresaría a Broadway, de la mano de Will Eno, con la obra The Real Joneses. Allí, compartió cartel con Michael C. Hall y Marisa Tomei.

Además, en el 2014, Toni también fue parte de la serie Hostages, donde interpretó a Ellen Sanders. Sin embargo, el show sólo duró una temporada.