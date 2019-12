Murió el actor Danny Aiello

El protagonista de Moonstruck y Do The Right Thing tenía 86 años.

En una declaración a TheWrap, su familia dijo: “es con profunda pena informar que Danny Aiello, amado esposo, padre, abuelo, actor y músico falleció anoche después de una breve enfermedad. La familia pide privacidad en este momento. Los arreglos de servicio se anunciarán en una fecha posterior”.

Aiello nació en la ciudad de Nueva York el 20 de junio de 1933 y a los 17 años se alistó en el ejército de los EE. UU. Después de servir en las fuerzas armadas, se convirtió en un locutor público en una terminal de autobuses en Manhattan y también trabajó como portero y presentador en el legendario club de comedia de Nueva York, Improv, antes de convertirse en actor.

Danny hizo su debut cinematográfico en Bank the Drum Slowly (1973), antes de que The Godfather 2 se convirtiera en su segunda aparición en pantalla. También interpretó a Don Domenico Clericuzio en la miniserie The Last Don (1997), Once Upon a Time in America ​​(1984), Harlem Nights (1989) y Two Days in the Valley (1996).