Murió el actor Peter Fonda a la edad de 79 años

Estoy muy triste. Él era mi dulce hermanito. El hablador de la familia. He tenido un hermoso tiempo a solas con él estos últimos días. Se fue riendo.

Durante su trayectoria en el mundo del entretenimiento, Peter Fonda también fungió como productor, director y escritor. Por esta última profesión fue nominado al Premio Oscar gracias a su trabajo como co-guionista de Easy Rider; y como actor fue nominado a la categoría de y otra como Mejor Actor Principal por su interpretación de Ulee Jackson en la película Ulee’s Gold (Victor Nunez, 1977).

Con Easy Rider, una de las películas más representativas del género conocido como road movie, Fonda logró convertirse en el ídolo de una generación joven que veneraba la contracultura, misma a la que pertenecían Mick Jagger, Jimi Hendrix, Muhammad Ali y John Lennon.

Se estiman más de 100 actuaciones con crédito a lo largo de su carrera donde destacan trabajos como The Hired Hand (1973), Idaho Transfer (1973), Wanda Nevada (1979) en la cual también dirigió y otras más populares como 3:10 to Yuma (2007), Ghost Rider (2007) y Escape from L.A. (1996).

The Last Full Measure fue su última película estrenada. Aún quedan por estrenarse The Magic Hours ySkate God, las dos últimas películas en las que participó este actor.