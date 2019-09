Murió el actor Sid Haig

El protagonista de House of 1000 Corpses y The Devil’s Rejects tenía 80 años.

A principios de este mes, Oberg escribió en el Instagram de Haig que su esposo había tenido un accidente, pero no entró en detalles. El 13 de septiembre, actualizó el comentario al afirmar que Sid estaba “ganando la pelea”. El comentario ahora ha sido eliminado.

Haig comenzó a protagonizar películas de horror con Spider Baby en 1967. Luego, fue elegido en La Casa de los 1,000 Cadáveres de Rob Zombie como Capitán Spaulding y su secuela, The Devil’s Rejects. Se suponía que Haig tendría un papel más importante en la tercera entrega de este año, 3 From Hell, pero Zombie dijo que los problemas de salud le impedían hacerlo.

Haig también apareció en Jackie Brown de Quentin Tarantino y más tarde volvería a formar equipo con el cineasta en Kill Bill, vol. 2. También formó parte de Night of the Living Dead, Halloween de 2007 , The Lords of Salem y Bone Tamahawk.