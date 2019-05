Murió la actriz y cantante Doris Day

Nacida como Doris Mary Anne von Kappelhoff en 1922, Day comenzó a cantar cuando era adolescente, recorriendo el país con grandes bandas y, entre otros, el comediante Bob Hope. Su talento le dieron un papel en la comedia Romance on the High Seas de 1948 . Siguieron una serie de exitosos musicales, entre ellos Calamity Jane en 1953 y The Pajama Game en 1957. La película más conocida de Day fue Pillow Talk de 1959 , que le valió a la estrella su única nominación al Oscar, como Mejor Actriz. Day también protagonizó The Man Who Knew Too Much (1956), de Alfred Hitchcock , en la que cantó “Que Sera Sera“. La canción ganadora del Oscar se convirtió en un éxito masivo y siguió siendo la canción principal de Day durante toda su carrera.

Estrictamente conservadora, rechazó el papel de la Sra. Robinson en The Graduate por lo que denominó “fundamentos morales” y se volvió cada vez más crítica de los cambios en las costumbres reflejadas en las películas de Hollywood. Su último largometraje fue With Six You Get Eggroll en 1968, pero al año siguiente recibió una nominación al Globo de Oro por su comedia homónima, que se desarrolló entre 1968 y 1973 . Casada y divorciada cuatro veces, Day tuvo un hijo, el productor de discos Terry Melcher, quien murió en 2004. Hasta su muerte, la actriz se mantuvo activa como activista de los derechos de los animales y fundó la Doris Day Animal League en 1987.