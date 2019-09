1 . Primero viene el golpe de la realidad

Spencer decidió aceptar el mandato y comprar los Chiefs , para ello necesita mucha plata, pero no solo eso, también a alguien de confianza para ser presidente de la entidad, alguien con las agallas y la personalidad para comandar una organización de miles de millones, obviamente su elección es Candace . Para cumplir ambas condiciones debe volver a acercarse a ella y a los hermanos Anderson ; su camino de crecimiento. Ricky fue atropellado y operado en la rodilla, entra en el camino de reconocer que, quizá, su carrera ha finalizado. Charles no sabe bien cómo manejar la situación, ya que Kisan (el otro WR de la franquicia) se vio envuelto en un -por ahora- secreto tiroteo (parece que es común que nadie sea arrestado luego de más de 10 tiros y un herido).

Vernon y Reggie no están de buenas, el defensivo de los Cowboys encuentra más solaz en el League of Legends, que en la NFL y desea volcarse en un ciento por ciento al gaming. Reggie quizá deba elegir mejor, entre el dinero a raudales de la NFL y que su amigo esté contento con su vida.

En el universo Krutel, de golpe nos damos cuenta de que es un déspota maltratador y que esa actitud puede traerle consecuencias económicas negativas (no personales o éticas).