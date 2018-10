Muy pocas veces las segundas partes son mejores, y este es un excelente ejemplo – El Marginal

Hace mucho pero mucho tiempo escribí la reseña a la primera temporada de El Marginal y no dejé espacio a la duda que era una muy mala adquisición por parte de Netflix de una producción latinoamericana, en este caso, Argentina .

A su vez, la decisión de precuela le da verosimilitud a la historia, algo que en la primera temporada estuvo totalmente violado una y otra vez al contagiarse con escenas delirantes (como el momento de enfrentamiento boxístico entre el protagonista y uno de los celadores), escenas de alto contenido histórico en lo político nacional argentino (la referencia no muy fina de a la última dictadura acaecida) y una muy poca lógica entre los tiempos pasados y presentes, todo para acomodar lo que fue el planteo de una historia que no tenía ni pies ni cabeza.

Lo que sí llama la atención, y hace un poco bastante de ruido, es la carga humorística que hay en esta temporada, cosa rara para una ficción que se construyó desde el primer momento como una dura. Ok, la primera temporada también construyó cierto poder en el humor, pero no a estos niveles. En vez de verlo como algo negativo, lo festejo: ¿o acaso grandes thrillers modernos, sobre todo Breaking Bad, no es mega humorístico? Sí, claro que sí, y eso refresca, baja tensiones, sobre todo en una producción como El Marginal que en esta segunda temporada es híper violenta.