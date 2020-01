Namor podría unirse a las aventuras de Stephen Strange

Hace pocos días Kevin Feige aseguró que la secuela de Doctor Strange sería el debut de varios personajes ¿Uno de ellos podría ser el primer mutante?

Según CBR, quienes dan a entender que tienen una fuente confiable, Namor sería una de las sorpresas que tiene preparadas Marvel. Vale recordar que Scott Derrickson, director de Doctor Strange in the Multiverse of Madness ha estado jugando con la posibilidad de incluir al personaje.

En marzo del año pasado, Derrickson compartió la imagen de portada de Fear Itself: The Deep #1 de 2011, que representa a Strange y Namor. Aquella publicación vino acompañada por el texto “Are You Experienced?”. Luego, el tweet fue misteriosamente eliminado.

Por otro lado, mucho se ha hablado de la inclusión de mutantes en eta nueva etapa del MCU, por lo que la incorporación de Namor sería bastante lógica. La segunda entrega de Doctor Strange tiene un estreno previsto para el 5 de mayo de 2021.