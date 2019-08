¿Namor se une al Universo Cinematográfico de Marvel?

Aparentemente, la gente de Marvel está en búsqueda de un actor que pueda interpretar al famoso personaje de los cómics.

Según Geek Worldwide, el personaje, cuyo nombre en código es “David”, se describe como un “gobernante de un reino antiguo y distante”. El estudio está buscando un actor preferiblemente de ascendencia asiática.

Las condiciones se asemejan mucho las de Namor, teniendo en cuenta que Atlantis es un reino muy antiguo y es definitivamente distante. Además, en Avengers: Endgame, Okoye mencionó terremotos submarinos en la costa de Wakanda, por lo cual él podría parecer en Black Panther 2.

Por otro lado, hace un tiempo, el director de Doctor Strange 2, Scott Derrickson, tuiteó (y luego eliminó rápidamente) una foto de Strange con Namor, anticipando una posible participación del personaje. Doctor Strange in the Universe of Madness llega a los cines en mayo de 2021, mientras que la secuela de Black Panther aún no tiene una fecha de estreno establecida.