Todo parece indicar que Naomi Watts no tenía la fiebre de Game Of Thrones, como nosotros, antes de ser fichada para protagonizar la precuela de la serie, titulada provisionalmente Bloodmoon.

Watts admitió a la revista Porter que no había visto la exitosa serie de HBO hasta que fue escogida para el papel protagónico. Pero una vez que comenzó a verla, no pudo parar.

“No comencé a ver la serie hasta que me hablaron sobre este trabajo. Pero mi hermano [el fotógrafo Ben Watts], que es un gran fan de Game Of Thrones, me dijo: ‘Bajo ninguna circunstancia vas a rechazar el papel’”, contó Watts.

La actriz agregó que terminó todas las temporadas en tres meses y quedó totalmente “engachada” y “preparada” para el nuevo proyecto. En cuanto a la trama de la precuela, Watts confesó que no podía decir nada al respecto.

Aunque es muy poco lo que sabemos hasta el momento, el piloto terminó de filmarse semanas atrás, dejándonos un primer vistazo al vestuario de la actriz y a la nueva bandera de la casa Stark.

Además de Wattss, Miranda Richardson, Josh Whitehouse, Denise Gough y Naomi Ackie protagonizarán esta precuela que se ubicará miles de años antes de los eventos ocurridos en Game Of Thrones.