Es el 20 aniversario de Naruto… ¡y hay que celebrarlo como se debe!

Crunchyroll anunció hoy una emocionante exclusiva que ningún fan de Boruto y/o Naruto puede perderse. El evento especial NARUTO to BORUTO THE LIVE 2019 estará disponible en dicha plataforma a partir del miércoles 9 de octubre a las 5 am (tiempo del Centro de México).

¡Pero no lo dejen pasar, pues al ser un evento único y exclusivo, solamente estará disponible durante 24 horas! Esto significa que el día jueves 10 desaparecerá de la plataforma… ¡para siempre!

Este especial tendrá actuaciones en directo con los actores del anime, así como presentaciones en vivo de las canciones de los opening y ending de ambas series. ¡Estarán FLOW, Little Glee Monster, FUJIFABRIC, KANA-BOON y muchos más!