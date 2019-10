Aretha Franklin ha sido una fuente de inspiración para mí desde que era una niña. Su fuerza, pasión y alma son evidentes en su legado eterno, no solo como una artista, sino como un ícono humanitario y de derechos civiles. Tener la oportunidad de darle vida a su legado y mostrar la plenitud de su ser, su humanidad y brillantez es un honor. Lo que sé y he aprendido sobre lo que mi voz puede hacer y el poder, ha sido influencia de ella. Me siento privilegiada y emocionada de ser parte de compartir su genio.