Natalia Tena admite que no le gustó el final de la serie – Game of Thrones

El polémico final de Game Of Thrones no solo dividió a la audiencia, sino también a los actores de la serie. Natalia Tena, quien interpretó a la salvaje Osha, admitió recientemente que no le gustó el final, pues no tiene sentido para ella.

“Me gustó que Arya apuñalara al Rey de la Noche en el corazón. Me gustó hasta ese momento. Pero después de eso, siento que… Simplemente no lo entendí. El nivel de la escritura hacia el final y las tramas y todo lo que sucede y cómo lo terminaron en comparación con cualquier otra temporada… parece como si hubiera sido escrito por diferentes personas. No tiene sentido para mí”, confesó la actriz en el podcast White Wine Question Time.

Tena agregó que su novio la dejo sola en el barco en donde viven porque estuvo despotricando durante una hora sobre lo mucho que no le gustó el final. Eso sí, no está de acuerdo con la petición que crearon los fans para rehacer la temporada.

“No creo que haya que ir tan lejos como la petición. Creo que tuvieron que terminar la serie de alguna forma, simplemente no entiendo las decisiones que tomaron”, dijo Tena.

Recordemos que Osha fue un personaje recurrente durante las tres primeras temporadas de Game Of Thrones y estuvo a cargo de los pequeños Stark. Más adelante, en la sexta temporada, es asesinada por Ramsay Bolton.